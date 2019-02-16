، كتل البرلمان اليمني تدين انتهاكات الحوثيين بحق سكان حجور ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى دعمهم في مواجهة الميليشيا الإرهابية

أدانت الكتل البرلمانية بمجلس النواب اليمني، الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وأوضحت الكتل البرلمانية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه اليوم (السبت)، أنها تتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم بحق المواطنين الأبرياء من نساء وأطفال في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وبينت أن الميليشيا الحوثية تستهدف القرى والأماكن المأهولة بالسكان، وتقصفها بالدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة الفتاكة.

وأكدت الكتل الرلمانية حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم، داعية الحكومة والتحالف العربي إلى مساندة أبناء حجور ودعمهم في التصدي لهذه العصابات الإجرامية، وفك الحصار المفروض عليهم من قبل ميليشيا الإرهاب الحوثية كواجب دستوري وشرعي.

وطالبت الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث بإدانة هذا العمل الإجرامي وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن حربها وإجرامها بحق أبناء الشعب اليمني.

وتضم الكتل البرلمانية الصادرة للبيان المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، والعدالة والبناء، والتضامن الوطني، والأحرار، والمستقلين.