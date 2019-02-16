«التقاعد» تستغني نهائيًّا عن المعاملات الورقية في الضم إلى التأمينات

تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد، في الأول من مارس المقبل، استلام معاملات «الضم إلى التأمينات» إلكترونيًّا، مع الاستغناء نهائيًّا عن المعاملات الورقية.

ويأتي ذلك ضمن مساعي المؤسسة المستمرة والرامية إلى تحويل وأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين؛ تيسيرًا على عملائها، ولضمان تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين تنفيذًا لاستراتيجيتها 2022.

ويستفيد من خدمة «الضم إلى التأمينات» مَن كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله الباحوث، عددًا من المتطلبات الرئيسة التي ينبغي توافرها لدى صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها، وهي: أن يبدي المشترك رغبته في ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات، قبل انتهاء خدمته الأخيرة، وألا يكون قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضًا (مبلغ الدفعة الواحدة) عن تلك الخدمة أو استحق معاشًا، وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة، وأن يكون عمره أقل من 59 عامًا.

وأشار الباحوث إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.