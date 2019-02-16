بالتفاصيل .. «البحرية السعودية» تُنقذ بحّارًا فرنسيًا تعرض لنزيف في عرض البحر الأحمر

في إطار مهامها وجهود ها الإنسانية، أنقذت سفن القوات البحرية السعودية، وسفن وزوارق حرس الحدود، بحارًا فرنسيًّا تعرّض لحالة مرضية طارئة على يخت شراعي في المياه الدولية، شرق أرخبيل جزر فرسان غربي مدينة جازان.

وتمكّنت السفن والدوريات، مساء أمس الجمعة، من إخلاء البحَّار البالغ من العمر ٧٢ عامًا، بعدما تعرّض لحالة نزيف داخلي من على متن قارب شراعي في المياه الدولية، على بعد ٧٠ ميلًا بحريًا غربي جزيرة فرسان.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنّ مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة « JMRCC»، استقبل عبر البريد الإلكتروني من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي «GRIS NEZ MRCC»، إفادة بتعرُّض أحد طاقم قارب شراعي في عرض البحر لحالة مرضية تستدعي إخلاءه.

وعلى الفور، تولى «مركز جدة» إدارة الحدث وتحديد موقع السفينة، من خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة، المعمول بها في مثل هذه الحالات، وعلى الفور تم التواصل عن طريق الاتصال الفضائي مع كابتن القارب الشراعي، وإعداد دائرة اتصال مع الطبيب المناوب بمستشفى الملك فهد بجدة؛ لإعطائه النصائح والإرشادات الطبية لحين تنفيذ عملية الإخلاء.

وقام المركز بتمرير البلاغات اللازمة للجهات ذات العلاقة؛ لتكليف الوحدات البحرية لديها لتقديم المساعدة الطبية العاجلة، وسرعة إخلاء المريض؛ حيث هرعت السفن والدوريات البحرية للموقع، وشاركت سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، وسفينة بعيدة مدي وزروق ذات سرعة عالية، مع كوادر طبية تابعة لحرس الحدود السعودي، بعد تحديد نقطة التقاء لتوزيع المهام لإعداد خطة عملية الإخلاء.

وباشرت سفينة القوات البحرية عملية إنزال المريض إلى العيادة الطبية بالسفينة، وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية؛ لضمان عدم حدوث مضاعفات، وتم إخلاؤه بواسطة الطائرة العامودية التابعة للسفينة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكّد المتحدث أنّ الحالة الصحية للبحّار مستقرة، وذلك بعد تقديم العلاج اللازم، وتمّت مرافقة القارب الشراعي لحين دخوله ميناء جازان بعد التنسيق مع إدارة الميناء، وتحديد وكيل ملاحي لاستكمال ومتابعة الإجراءات النظامية للحالة، تحت إشراف حرس الحدود.

وتلقّى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، رسالة شكر وامتنان من نظيره الفرنسي للتعامل الاحترافي، الذي تمّ في سرعة الاستجابة لعملية الإخلاء، وإنقاذ حياة أحد رعاياها في عرض البحر.