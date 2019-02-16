الداخلية: مزاعم غير مبررة يتم ترويجها حول «أبشر».. وكان يجب مواجهتها

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، إن مزاعم غير مبررة يتم ترويجها حول تطبيق «أبشر».

وأكد اللواء التركي: في تصريحات إلى قناة «العربية»، أنه كان يجب مواجهة هذه الحملة الإعلامية المغرضة ضد «أبشر»؛ مشيرًا إلى أن التطبيق يسهل الكثير من الإجراءات للمواطنين والمقيمين.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، فنَّد مزاعم استخدام تطبيق خدمات «أبشر» كأداة رقابية، مؤكدًا حرص الوزارة على مصالح المستفيدين من مختلف الفئات.

وصرح المصدر بأنه تم تداول مزاعم عن تطبيق خدمات «أبشر» تدعي أنه يستخدم كأداة رقابية؛ «وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من (160) خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين، بمن فيهم النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم في أي وقت ومن أي مكان».

وقال المصدر إن الوزارة «إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى إلى التشكيك في غايات تطبيق خدمة (أبشر) الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها؛ فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية إلى تسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقًا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوافر عليها».

كما أكد المصدر حرص الوزارة «على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها، من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار».