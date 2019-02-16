انت الان تتابع تفاصيل خبر الجبير يلغي مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 05:30 مساءً - قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ألغى مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي انطلق أعماله أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المؤتمر (لم تكشف عن اسمه)، اليوم السبت، قوله إن الوزير السعودي "لم يبد تبريرات لعدم مشاركته بالمؤتمر".

وبحسب الوكالة الألمانية كان من المقرر أن يشارك الجبير كمتحدث رئيسي بالمؤتمر، غداً الأحد، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما سبق أن أعلن الأخير عدم مشاركته في المؤتمر.

ويواصل مؤتمر ميونيخ للأمن أعماله، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و80 وزيراً للدفاع والخارجية، تدور نقاشاته في قضايا شائكة على الصعيد الدولي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية خصوصاً في سوريا وبعض الدول العربية.

ويعكس اعتذار الجبير ربما توتراً بين الرياض وبرلين، بعدما كانت رحبت متحدث باسم وزارة المالية في ألمانيا، بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأدرج الاتحاد الأوروبي الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب "تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

وفي نوفمبر من العام الماضي أعلنت وزارة ألمانيا الإيقاف بالكامل تطبيق كل التراخيص التي تم تقديمها إلى الشركات والمؤسسات لتوريد الأسلحة الألمانية إلى السعودية، كما اتخذت قرارا بعدم منح أي تراخيص جديدة في هذا المجال، وذلك بالتزامن مع فرض ألمانيا عقوبات على 18 سعوديا هم طاقم قتلة الصحفي خاشقجي.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في شركة إيرباص قوله، إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" للرياض، وقد يؤجل صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكرية من طراز "أي400 إم".