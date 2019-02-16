شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمارك" تؤكد ضرورة سريان استمارة المركبة عند السفر والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضرورة أن تكون استمارة المركبة سارية المفعول عند خروجها من المنفذ.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه: "بسافر مجلس التعاون وانتهت الاستمارة هل يجب تجديدها قبل السفر أو هذا لا يؤثر على سفري يمكن تجديدها عند العودة".

وقال حساب الجمارك: "مرحباً بك، يلزم أن تكون استمارة المركبة سارية المفعول عند خروجها من المنفذ".