شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن موعد تلقى طلبات التقديم على وظائفها والان مع التفاصيل

قالت وزارة التعليم، اليوم السبت، إنّ موعد استقبال طلبات التقدم على وظائف بند الأجور والمستخدمين، سيكون بدءا من صباح غد الأحد، ولمدة 5 أيام، والتي أعلنت عنها مؤخر لشغلها بمواطنين ومواطنات وفق الضوابط والإجراءات المعلنة والمتبعة في وكالة الموارد البشرية . الخليج 365- ومن شروط التوظيف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد عن 50، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق، وأن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة، وأن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل، وأن يكون مقر السكن مدينة ( الرياض ) مع إحضار ما يثبت ذلك.

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