شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تسلّم أمير منطقة مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة، الذي سلّمه لسموه مديرها العميد عابد الحارثي. تسلّم أمير منطقة مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة، الذي سلّمه لسموه مديرها العميد عابد الحارثي. ويتضمن التقرير إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين ، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، وكذلك العمليات التي تمت للوافدين، التي تشمل إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية. واشتمل التقرير أيضاً على إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبرية والبحرية.



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