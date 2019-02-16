شكرا لقرائتكم خبر عن 21 متسابقًا ومتسابقة بالتصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين المحلية للقرآن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (السبت) التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات، في دورتها الـ «21»، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بمقر انعقادها بمدينة الرياض.

ويشارك في التصفيات النهائية «122» متسابقاً ومتسابقة، منهم (61) من البنين ومثلهم من البنات، يتنافسون في حفظ القرآن الكريم عبر خمسة أفرع في المسابقة، ففي الفرع الأول: يتنافس 11 متسابقاً، و10 متسابقات، والفرع الثاني: 15 متسابقاً و14 متسابقة، وفي الفرع الثالث: 10 متسابقين و12 متسابقة، وفي الفرع الرابع: 12 متسابقاً و12 متسابقة، وفي الفرع الخامس: 13 متسابقاً و13متسابقة.

الجدير بالذكر أنه قد اختتمت اليوم الدورة التدريبية الثالثة عشرة على "مهارات تحكيم المسابقات القرآنية" المصاحبة لفعاليات المسابقة، وقدم الدورة مدربون مختصون في علوم القرآن الكريم والدراسات القرآنية والمسابقات.

من جهتهم، أكد عدد من المشاركين أن المسابقة عرس إيماني تحفز النشء على حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم منذ الصغر، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإسلامية بقيادة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ التي تنظم المسابقة وفق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وتحدث المتسابق أسامة الخوفي من جمعية تحفيظ القران بالأحساء والمشارك في الفئة الخامسة عن شعوره قائلاً: "المسابقة غالية تحمل اسمًا غاليًا على قلوبنا جميعًا –حفظه الله-"،مبينًا أنه أمضى شهور عدة للاستعداد والتحضير لهذه المسابقة العظيمة التي تجمع أبناء الوطن للمنافسة الشريفة على كتاب الله.

وبيّن المتسابق عمر الشمراني من المدينة المنورة أنه جرى ترشيحه في المسابقة المحلية بعد أن حقق المركز الأول على مستوى المنطقة، معرباً عن شكره للقائمين على المسابقة، لما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وجميل المودة، على رأسهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادالذي يتابع مجريات المسابقة لحظة بلحظة.

وأعرب المتسابق يوسفالقرادي من منطقة تبوك، عن سروره الكبير، وفرحته البالغة بوجوده مع نخبة من أبناء البلد الذين يحملون في صدروهم كتاب الله الكريم، مثمنًا الجهود المقدمة لحفظة كتاب الله في هذه المسابقة.

وأضاف القرادي أنه عكف على مراجعه القرآن الكريم طيلة الأشهر الماضية؛ لقوة التنافس بين المشاركين في المسابقة المحلية، داعيًا الله - جل وعلا - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خيرا على عنايتهم ورعايتهم لحفظة كتاب الله.

جدير بالذكر أن المتسابقين والمتسابقات في الدورة الـ21 اجتازوا التصفيات الأولية على مستوى المناطق والمحافظات بكل تميز وجدارة، وتفوقوا على زملائهم بجودة الحفظ، وإتقان التلاوة، ومن ثم رشحوا لخوض غمار التصفيات النهائية في مدينة الرياض.