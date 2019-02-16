شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم (السبت)، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.