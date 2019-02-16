شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الخفجي» تنشئ برنامجاً للأرشفة الإلكترونية لحفظ المعاملات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أنشأت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الحاسب الآلي، أخيراً، برنامجا للأرشفة الإلكترونية لحفظ المعاملات وسرعة الوصول إليها إلكترونيا بجميع أقسام البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني أن إدارة الحاسب الآلي في البلدية قامت بعمل تصميم وإنشاء برنامج للأرشفة الإلكترونية، ضمن تطبيق سياسات ومفهوم أمانة بلا ورق لمنسوبي البلدية للحد من الاستهلاك الورقي وسرعة الرجوع للمعاملات المؤرشفة، الذي يعنى بحفظ الأساس الورقي للمعاملات بحيث يسهل إيجادها إلكترونياً ضمن كتابة اسم المعاملة بشكل مختصر.

وأردف المهندس الحميداني أن البلدية اعتمدت في تصميم البرنامج أن يكون بطريقة مبسطة ودقيقة جداً لحفظ المستندات وسهولة وسرعة العثور عليها بأي وقت دون الحاجة لتضييع الوقت بالبحث عنها.

وشكر رئيس بلدية محافظة الخفجي القائمين على تصميم البرنامج، كما حثهم على تطوير البرنامج وابتكار سبل أخرى في تطوير العمل في ما يخدم القطاع البلدي إلكترونيا لرفع كفاءة العمل بالبلدية وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيد.