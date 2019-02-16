دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. حوار عفوي بين أمير جازان بالنيابة ومسنة مقعدة ينتصر لـ«الإنسانية» على «البروتوكول»

سجَّل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، موقفًا إنسانيًّا نبيلًا، عندما صافح مسنة مقعدة وتحاور معها بعفوية، خلال جولته بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان، مساء أمس الجمعة.

وتوقف الأمير محمد أمام مواطنة مسنة وبادلها الحديث بكل احترام وتقدير ووفاء وبابتسامة، قبل أن يقول لها: «تأمريننا بشيء؟» فترد عليه: «نورت الدنيا كلها».

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الشاب وهو يستمع للمسنة المقعدة أثناء الجولة المفاجئة التي أجراها على مرافق الكورنيش الشمالي.

والتقى أمير المنطقة بالنيابة، خلال الجولة، عددًا من المتنزهين والزوار والأهالي الذين غمرتهم الفرحة بوجوده بينهم ليتلمس احتياجاتهم من قريب.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بحضور الأمير، بعيدًا عن كل مشاهد البروتوكولات والرسميات المعتادة، معربين عن تقديرهم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل راحة الجميع.

وتجول الأمير محمد بن عبد العزيز في ساحة الكورنيش الشمالي مشيًا على قدميه؛ حيث التقى كثيرًا من المتنزهين والزوار الحاضرين بالموقع، مستمتعًا بتلك اللحظات.

وتأتي هذه الجولة المفاجئة لأمير منطقة جازان بالنيابة، تأكيدًا للدور الكبير الذي يقوم به لراحة أبناء مجتمعه، ولحرصه الشديد على توفير كل متطلباتهم دون أدنى تقصير .