، السودان.. لجنة برلمانية تؤجل بحث تعديل دستوري يسمح "للبشير" بإعادة الترشح ،

أفادت وكالة السودان للأنباء، بأن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى، قررت اليوم (السبت) تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى.
وذكرت "الوكالة" أن ارتباطات طارئة خاصة؛ هي السبب في تأجيل الاجتماع، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، بحسب "رويترز".
وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية، تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) على حكم "البشير"، المستمر منذ نحو 30 عامًا وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.
وكانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات، وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل (نيسان) المقبل.
السودان.. لجنة برلمانية تؤجل بحث تعديل دستوري يسمح "للبشير" بإعادة الترشحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
أفادت وكالة السودان للأنباء، بأن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى، قررت اليوم (السبت) تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى.
وذكرت "الوكالة" أن ارتباطات طارئة خاصة؛ هي السبب في تأجيل الاجتماع، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، بحسب "رويترز".
وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية، تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) على حكم "البشير"، المستمر منذ نحو 30 عامًا وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.
وكانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات، وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل (نيسان) المقبل.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
05:37 PM
بسبب ارتباطات خاصة.. والإرجاء لأجل غير مسمى
أفادت وكالة السودان للأنباء، بأن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى، قررت اليوم (السبت) تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى.
وذكرت "الوكالة" أن ارتباطات طارئة خاصة؛ هي السبب في تأجيل الاجتماع، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، بحسب "رويترز".
وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية، تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) على حكم "البشير"، المستمر منذ نحو 30 عامًا وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.
وكانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات، وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل (نيسان) المقبل.
، السودان.. لجنة برلمانية تؤجل بحث تعديل دستوري يسمح "للبشير" بإعادة الترشح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. لجنة برلمانية تؤجل بحث تعديل دستوري يسمح "للبشير" بإعادة الترشح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.