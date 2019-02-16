، السودان.. لجنة برلمانية تؤجل بحث تعديل دستوري يسمح "للبشير" بإعادة الترشح ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب ارتباطات خاصة.. والإرجاء لأجل غير مسمى

أفادت وكالة السودان للأنباء، بأن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى، قررت اليوم (السبت) تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى.

وذكرت "الوكالة" أن ارتباطات طارئة خاصة؛ هي السبب في تأجيل الاجتماع، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، بحسب "رويترز".

وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية، تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) على حكم "البشير"، المستمر منذ نحو 30 عامًا وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.

وكانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات، وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل (نيسان) المقبل.