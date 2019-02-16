، "ناظر": طلبت اجتماعًا فوريًا مع "جلال".. وضع الاتحاد لا يحتمل أخطاء الحكام ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقد عدم عودة الحكم للفيديو .. ورفض الاستسلام

أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، أنه طلب اجتماعًا فوريًا مع خليل جلال رئيس

لجنة الحكام وكتب ناظر سبع تغريدات بعد التعادل مع الرائد أمس حيث كتب: "‏طلبت اجتماعًا فورياً مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي."

وأضاف: الوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز جماهير نادي

الاتحاد، لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم، ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضاً.

وزاد: طالبنا وسنستمر نطالب اللاعبين بمطالبة مراجعة الفار من قبل حكم الساحة. لا بد أن نطالب بأبسط حقوقنا. سأصعّد هذا الموضوع معهم وسأذكرهم به كل يوم وكل مباراة. حرام نفرط في حقوقنا بهذا الشكل.

‏وأضاف: هناك ثلاث حالات واضحة لنا جميعًا "تستحق" أن يراجعها حكم الساحة. "تستحق" - يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها.

‏عدم لفت نظره من قبل حكم الفار وتجاهلها تمامًا أمر مستفز وغير مقبول وغير

معقول. القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها؟

وعن المباراة كتب: "أضعنا فرصة كبيرة جداً في مباراة الرائد للقرب من مرحلة الأمان. للأسف صنعنا

أكبر عدد من الفرص المتاحة في هذا الموسم - حسب تقديري -وأهدرنا أكبر عدد، وصلنا وهددنا كثيراً لكن لم نترجمها بأهداف".

‏وأضاف: كل لاعب في الفريق حارب لآخر لحظة وأظهر روحًا قتالية ولم يستسلم

والحمد لله على فواز القرني الذي يستمر في ارتفاع مستواه وتفانيه من مباراة

لمباراة.

وزاد: سنستمر في حصد النقاط بإذن الله وسنصل للأمان عاجلاً أم آجلاً. كل مباراة

تعتبر مصيرية وكل نقطة تقربنا لخط الأمان. لابد أن نضع ثقلنا وثقتنا في الفريق

إلى آخر لحظة.

‏وتحدث عن اللاعبين وقال: "كل لاعب في الفريق حريص على النتائج وكل لاعب أعطى وسيعطي كل ما لديه في هذه الفترة أنا واثق منهم".

‏وختم : "لا أعرف الاستسلام ولا يعرف هذا النادي العريق معنى هذه الكلمة، والجمهور

واقف مع الفريق سنحارب لآخر لحظة والتوفيق بيد الله".