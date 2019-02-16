، 26 ألف مستفيد من خدمات "عناية" الصحية في 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع حصول الجمعية على شهادة التميز الأوروبي

أصدرت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" تقريرها السنوي لعام ٢٠١٨، والذي أعلن عنه مساء أمس الجمعة، وأبرز ما تضمنه بالإعلان عن ٢٦١٤٦ مستفيداً من الخدمات الصحية.

واشتمل على إنجازات وأرقام متميزة منها حصول الجمعية على شهادة التميز الأوروبي "ملتزمون بالتميز".

وكان من أبرز الأرقام التي أظهرها التقرير: النمو المتزايد لأعداد المستفيدين بنسبة ٣٠% عن عام ٢٠١٧م، واشتمل على أعداد المتطوعين والمتطوعات، والذي بلغ ١٦٣٩، وقدمت إدارة التطوع من خلالهم ٩١ نشاطاً تطوعياً.

وأكدت الجمعية أن التقرير مطابق لمعايير نظام حوكمة الجمعيات "مكين"، وذكرت أن التقرير المحاسبي سيكون متوفراً على موقعها الإلكتروني عند صدوره قريباً.

وكان للتقرير أثر إيجابي لدى شركاء الجمعية، مما يدل على حرص إدارة الجمعية على تحقيق تطلعات الشركاء والتميز في المجالات والخدمات كافة، التي تقدمها.