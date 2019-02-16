، بالصور.. قائمة "الكاميرات المجنونة" الأفضل للسفر في عام 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمتلك مواصفات ومميزات مدهشة

اختار الآلاف من المسافرين قائمة أفضل الكاميرات التي استخدموها في عام 2018 ونصحوا المسافرين في عام 2019 بالاعتماد على تلك الكاميرات، وبالطبع الموديلات التي أنتجتها الشركات في عام 2019 كانت محسنة ولديها ميزات ومواصفات أكثر من مدهشة.

إليكم قائمة أفضل 10 كاميرات لمحبي السفر في عام 2019، والتي أُطلق عليها الكاميرات المجنونة، نظرًا لمميزاتها غير المسبوقة والتي توثق صورًا وذكريات للسياح في العالم:

1- كاميرا سوني (Sony Alpha A6000) تتميز بالإطار الكامل بدون مرآة والتي تعتبر بديلًا رائعاً.

2- كاميرا باناسونيك ( Panasonic Lumixg 7) تمتلك ما يجعلها كاميرا مدمجة قوية ومن أفضل كاميرات 2018.

3- كاميرا فوجي فيلم (0Fujifilm X-T2) تتبع التركيز التلقائي للأشياء المتحركة سريع للغاية.

4- كاميرا (أوليمبس (Olympus OM-D E-M10) تستطيع تصوير فيديو بدقة 4K، وهي كاميرا قوية لتصنيفها من أفضل كاميرات 2018.

5- كاميرا سوني (SonyD S E W800) تتميز بوجود أنظمة دقيقة للتحكم في الزووم.

6- كاميرا سوني (SonyA5 100) تتميز بوجود عدسات رقيقة وبصغر الحجم.

7- كاميرا كانون (Canon EOSM100) أكثر جاذبية للمستخدمين الجدد بالتأكيد.

8- كاميرا نيكون ( Nikon D3400) تعتبر أداة تعليمية مفيدة تعطي دروسًا وشروحات للميزات الهامة للمبتدئين.

9- كاميرا فوجي (Fujifilm X100F) تتميز بالوضوح الشديد لرؤيتها ولالتقاط الصور بها.

10- كاميرا كوداك (PRO PEX A ) تتميز بتحويل وتعديل اللقطات.