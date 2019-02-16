- 1/2
- 2/2
بسبب حزام الأمان في السيارة، حكمت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية بمبلغ تعويض قدره 37 مليون دولار، تدفعه شركة هوندا لسيدة أصيبت بشلل جراء حادث وقع عام 2015.
وكانت السيدة قد تعرضت لذلك الحادث عندما استقلت سيارة "أوبر" من طراز هوندا. قطع سائقها إشارة حمراء، واصطدم بشاحنة ما أدى إلى إصابة السيدة بجروح وضربات، وقال محاميها إن تصميم حزام الأمان ساهم في تفاقمها.
وتسبب الحادث في كسر العمود الفقري للسيدة البالغة 27 عاماً من عمرها، ما تركها بحالة شلل تام، حسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال متحدث باسم شركة هوندا إن الشركة ستستأنف القضية. وشددت هوندا على عدم مسؤوليتها عن الإصابة، لأن هذا الطراز من سياراتها يطابق حزام الأمان فيه المواصفات والمقاييس الفدرالية المطلوبة. بينما أوضح محامي السيدة أن الحزام في السيارة كان مكوناً من نظام يصعب استخدامه لكثير من الناس.
لماذا تدفع شركة هوندا 37 مليون دولار لراكبة أمريكية؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
بسبب حزام الأمان في السيارة، حكمت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية بمبلغ تعويض قدره 37 مليون دولار، تدفعه شركة هوندا لسيدة أصيبت بشلل جراء حادث وقع عام 2015.
وكانت السيدة قد تعرضت لذلك الحادث عندما استقلت سيارة "أوبر" من طراز هوندا. قطع سائقها إشارة حمراء، واصطدم بشاحنة ما أدى إلى إصابة السيدة بجروح وضربات، وقال محاميها إن تصميم حزام الأمان ساهم في تفاقمها.
وتسبب الحادث في كسر العمود الفقري للسيدة البالغة 27 عاماً من عمرها، ما تركها بحالة شلل تام، حسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال متحدث باسم شركة هوندا إن الشركة ستستأنف القضية. وشددت هوندا على عدم مسؤوليتها عن الإصابة، لأن هذا الطراز من سياراتها يطابق حزام الأمان فيه المواصفات والمقاييس الفدرالية المطلوبة. بينما أوضح محامي السيدة أن الحزام في السيارة كان مكوناً من نظام يصعب استخدامه لكثير من الناس.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
04:53 PM
بعد حادث "أوبر"
بسبب حزام الأمان في السيارة، حكمت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية بمبلغ تعويض قدره 37 مليون دولار، تدفعه شركة هوندا لسيدة أصيبت بشلل جراء حادث وقع عام 2015.
وكانت السيدة قد تعرضت لذلك الحادث عندما استقلت سيارة "أوبر" من طراز هوندا. قطع سائقها إشارة حمراء، واصطدم بشاحنة ما أدى إلى إصابة السيدة بجروح وضربات، وقال محاميها إن تصميم حزام الأمان ساهم في تفاقمها.
وتسبب الحادث في كسر العمود الفقري للسيدة البالغة 27 عاماً من عمرها، ما تركها بحالة شلل تام، حسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال متحدث باسم شركة هوندا إن الشركة ستستأنف القضية. وشددت هوندا على عدم مسؤوليتها عن الإصابة، لأن هذا الطراز من سياراتها يطابق حزام الأمان فيه المواصفات والمقاييس الفدرالية المطلوبة. بينما أوضح محامي السيدة أن الحزام في السيارة كان مكوناً من نظام يصعب استخدامه لكثير من الناس.
، لماذا تدفع شركة هوندا 37 مليون دولار لراكبة أمريكية؟ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تدفع شركة هوندا 37 مليون دولار لراكبة أمريكية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.