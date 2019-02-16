محمد بن مسعود - الدمام - إثر خلاف مع قريبه.. التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة توفي المسن الذي تعرض لطلقات نارية ظهر أول أمس الخميس، بعد خلاف مع قريبه الذي سدد له طلقات، أصابته اثنتان منها، وفقًا لما أكده عدد من سكان القرية التي يسكنها بمحافظة الطوال.

وكانت قد كشفت مصادر "الخليج 365" عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للجريمة التي وقعت عند مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة، موضحة أن المسن الذي تعرض لطلقة نارية كان موجوداً مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الجريمة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365": "حضر المجني عليه وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب".

وأضافت: "المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس".

وتابعت المصادر: "بادر الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فوراً، وأودعته التوقيف رهن التحقيقات".

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر تفاصيل الحادثة في وقت مبكر أمس، وأكدت مصادر حينها أنه تم القبض على مُطلق النار بالقرب من فناء المحكمة العامة بجازان، فيما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات متواصلة حتى الوقت الحالي لكشف الملابسات.

وفاة ضحية إطلاق النارفي فناء محكمة جازان بعد تدهور حالته الصحية محمد المواسي الخليج 365 2019-02-16 توفي المسن الذي تعرض لطلقات نارية ظهر أول أمس الخميس، بعد خلاف مع قريبه الذي سدد له طلقات، أصابته اثنتان منها، وفقًا لما أكده عدد من سكان القرية التي يسكنها بمحافظة الطوال.

وكانت قد كشفت مصادر "الخليج 365" عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للجريمة التي وقعت عند مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة، موضحة أن المسن الذي تعرض لطلقة نارية كان موجوداً مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الجريمة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365": "حضر المجني عليه وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب".

وأضافت: "المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس".

وتابعت المصادر: "بادر الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فوراً، وأودعته التوقيف رهن التحقيقات".

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر تفاصيل الحادثة في وقت مبكر أمس، وأكدت مصادر حينها أنه تم القبض على مُطلق النار بالقرب من فناء المحكمة العامة بجازان، فيما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات متواصلة حتى الوقت الحالي لكشف الملابسات. 16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440 Advertisements 04:37 PM إثر خلاف مع قريبه.. التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة إثر خلاف مع قريبه.. التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة توفي المسن الذي تعرض لطلقات نارية ظهر أول أمس الخميس، بعد خلاف مع قريبه الذي سدد له طلقات، أصابته اثنتان منها، وفقًا لما أكده عدد من سكان القرية التي يسكنها بمحافظة الطوال.

وكانت قد كشفت مصادر "الخليج 365" عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للجريمة التي وقعت عند مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة، موضحة أن المسن الذي تعرض لطلقة نارية كان موجوداً مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الجريمة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365": "حضر المجني عليه وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب".

وأضافت: "المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس".

وتابعت المصادر: "بادر الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فوراً، وأودعته التوقيف رهن التحقيقات".

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر تفاصيل الحادثة في وقت مبكر أمس، وأكدت مصادر حينها أنه تم القبض على مُطلق النار بالقرب من فناء المحكمة العامة بجازان، فيما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات متواصلة حتى الوقت الحالي لكشف الملابسات.

، وفاة ضحية إطلاق النارفي فناء محكمة جازان بعد تدهور حالته الصحية ،

المصدر : الخليج 365

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