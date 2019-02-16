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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق أحد منسوبي جامعة جازان بمعهد اللغة الإنجليزية، الزميل عثمان يحيي فقيهي، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "غنى".
وتلقى "أبو غنى" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء، وشكر"فقيهي" للجميع جميل تهنئتهم والتبريك، واعدًا بوليمة كبيرة بهذه المناسبة الغالية والسعيدة.
"فقيهي" يُرزق بمولودة ويسميها "غنى"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
رُزق أحد منسوبي جامعة جازان بمعهد اللغة الإنجليزية، الزميل عثمان يحيي فقيهي، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "غنى".
وتلقى "أبو غنى" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء، وشكر"فقيهي" للجميع جميل تهنئتهم والتبريك، واعدًا بوليمة كبيرة بهذه المناسبة الغالية والسعيدة.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
04:34 PM
رُزق أحد منسوبي جامعة جازان بمعهد اللغة الإنجليزية، الزميل عثمان يحيي فقيهي، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "غنى".
وتلقى "أبو غنى" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء، وشكر"فقيهي" للجميع جميل تهنئتهم والتبريك، واعدًا بوليمة كبيرة بهذه المناسبة الغالية والسعيدة.
، "فقيهي" يُرزق بمولودة ويسميها "غنى" ،
المصدر : الخليج 365
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