، "فقيهي" يُرزق بمولودة ويسميها "غنى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رُزق أحد منسوبي جامعة جازان بمعهد اللغة الإنجليزية، الزميل عثمان يحيي فقيهي، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "غنى".

وتلقى "أبو غنى" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء، وشكر"فقيهي" للجميع جميل تهنئتهم والتبريك، واعدًا بوليمة كبيرة بهذه المناسبة الغالية والسعيدة.