غبار وأمطار وسيول.. أجواء السبت في عهدة 3 حالات مناخية

تشهد أجواء المملكة، اليوم السبت، سيطرة 3 حالات مناخية تعم معظم المناطق؛ حيث بدأت صباحاً وتتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم؛ وفقاً لتنبيهات نظام الإنذار المبكر التابع لـ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

والبداية مع حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار بمناطق مكة المكرمة وجازان ونجران والحدود الشمالية والجوف وتبوك؛ حيث تبدأ في مكة 12 ظهرًا وتستمر لـ8 مساءً وفي الحدو الشمالية والجوف وتبوك تستمر الحالة للحادية عشرة من مساء اليوم، أما في جازان فتنتهي في الثامنة مساء وتنتهي في العاشرة بنجران.

والحالة الثانية هي حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وقد تؤدي إلى جريان السيول مع رياح نشطة مثيرة للأتربة بمنطقتي الباحة وعسير؛ حيث بدأت الحالة في عسير العاشرة صباحًا وتتواصل للثامنة مساء اليوم، أما في الباحة فبدأت التاسعة صباحًا وتتواصل 12 ساعة.

والحالة الثالثة اليوم هي نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية بمنطقتي الرياض والشرقية؛ حيث بدأت الحالة في الرياض التاسعة صباحًا وتستمر 12 ساعة، فيما بدأت في الشرقية الثامنة صباحًا، وتستمر أيضًا 12 ساعة.