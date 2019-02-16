توقع عبد العزيز الحصيني خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة ” تسميات”، قدوم موجة برد متوسطة القوة على المنطقة الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “متوقع تقدم موجة برد متوسطة القوة على الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض من اليوم السبت ثم الشرقية غد الأحد متوقع استمرار الموجة حتى الخميس – إلا أن يصرفه الله – ونبشركم بحالة ممطرة قادمة – بإذن الله على معظم المملكة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر حالة ممطرة تضرب عدة مناطق بالمملكة.. والحصيني يكشف التفاصيل ويحدد الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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