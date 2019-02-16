بعد أيام من سحل كلب بجازان.. القبض على سائق مركبة يعذّب آخر بمكة

بعد أيام من قبض الجهات الأمنية في جازان على مُعذّب “كلب”، تحقق شرطة الشرائع مع سائق مركبة قام بتعذيب “كلب” على طريق المغمس شرق العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات وفقا لموقع”سبق” قيام مواطن بالإبلاغ عن سائق مركبة وتمكنه من معرفة رقم اللوحة حيث قام بتعذيب حيوان ” كلب” في منطقة خارج العمران بشرق مكة المكرمة.

وتابعت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة البلاغ وبعد وقت وجيز تم القبض على سائق المركبة في منطقة الشرائع وتم إعداد محضر بالواقعة وتم تسليمه لمركز شرطة الشرائع لتتولى التحقيقات معه بحكم الاختصاص.

يذكر أن هذه الحادثة أعادت للأذهان لحادثة أخرى وقعت قبل أقل من 3 أيام، حيث كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط شخص يقوم بعمل وحشي ضد حيوان (كلب)، بربطه بحبل وجرّه بسيارته، بعد أن انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار موجة استنكار بين المغردين.