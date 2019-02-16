الإطاحة بمواطن بالقوة الجبرية بعد تهديده قائد مركبة بسلاح أبيض

نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، في الإطاحة بمواطن بالقوة الجبرية وشل حركته بعدما هدد قائد مركبة بسلاح أبيض. وكان مركز العمليات الموحدة 911 قد تبقى بلاغاً يفيد بتهديد شخص يحمل سكيناً لقائد مركبة ومن كان معه فيها على طريق الساحل.

وتم توجيه دوريات مركز القطان بطريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة لموقع الحادثة.

وتم رصد الشخص وطلب منه تسليم نفسه إلا أنه رفض التجاوب لنداءات رجال القوة، فتم التعامل مع الحالة والسيطرة على المطلوب وإخضاعه وتقييده وسحب السلاح من يده دون وقوع أي إصابات.

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