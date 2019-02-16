الثلاثاء المقبل.. أول مؤتمر لـ«المعلوماتية الدوائية» في السعودية

يرعى مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، الثلاثاء المقبل، افتتاح المؤتمر الأول للمعلوماتية الدوائية، تحت شعار «تمكين الصيدلي وسلامة المريض»، وتنظمه إدارة الخدمات الصيدلانية، بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية.

وقال الدكتور محمد الشمري، مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية ورئيس اللجنة المنظمة، اليوم السبت، إنّ هذا المؤتمر من المناسبات المهمة ضمن البرنامج الأكاديمي لعام 2019، ويكتسي أهمية خاصة كونه المؤتمر الأول الذي يُنظم في المملكة حول المعلوماتية الدوائية، مؤكدًا أنّه يسعى من خلاله إلى مشاركة الخبرات مع عدد من المختصين العالميين والمحليين المتميزين في مجال الصيدلة، لافتًا إلى أنّ المؤتمر مُعتَمدٌ من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 20 ساعة «تعليمٍ طبي».

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في سياق متصل، أكّدت الدكتورة أمل النّجار، مشرفة مركز معلومات الأدوية والسموم ورئيسة اللجنة العلمية، أنّ المؤتمر يهدف إلى المشاركة في تطوير المراكز المعلوماتية الدوائية وبناء منظومة دوائية متكاملة، وتعميم التجربة في كل القطاعات الصحية لإعداد وتوفير كوادر متخصصة في المعلوماتية الدوائية؛ لتشغيل مراكز المعلومات في جميع المنشآت الصحية، وتطوير المنظومة الدوائية، بما يحقِّق استقلالية المعلومات الدوائية في المملكة، والتي تأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أنّه من خلال البرنامج العلمي، ستتم مناقشة محاور عديدة مهمة، منها متطلبات العمل في مراكز الأدوية، والسلامة الدوائية، والابتكارات الصحية في الصيدلة، وتدريب وتمكين الصيادلة، وإدارة الأدلة الدوائية، وغيرها من المحاور، كما سيتضَّمن مع هذه المحاضرات ورش عمل تدريبية، من ضمنها أول ورشة عمل تقام في الشرق الأوسط من نوعها بنظام «Escape Rooms».

ودعت «النّجار» المتخصصين والمهتمين؛ للمشاركة من أجل الاستفادة مما سيُطرح في هذا المؤتمر المتخصص المهم، لافتةً إلى الأثر والفائدة الكبيرة المتوقعة والمرجّوة من المؤتمر، على القطاع الدوائي السعودي للمختصين في مجال الصيدلة، كونه يضع بين أيديهم أحدث العلوم الدوائية والدراسات المتخصصة.