«الأرصاد» تنبِّه إلى أمطار تستمر حتى العاشرة مساءً في نجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكوّن سُحُب رعدية ممطرة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، وتشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة، توقعت خلاله انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، تصحبه رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وقالت الهيئة- في تقريرها- إن مناطق القصيم والرياض والشرقية، إضافة إلى نجران، وكذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ ستتأثر بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.

Advertisements

وأضافت: «يبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية وحائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية».

كما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تتأثر المملكة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة بتقلبات جوية، يتخللها هطول أمطار على بعض المناطق.

وصرح المتحدث باسمها، حسين القحطان، بأن التوقّعات تشير إلى استمرار تأثر الأجواء بتقلبات جوية، تنتج عنها رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة في بعض المناطق.