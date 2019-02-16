

تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم ، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك شملت البلد, ومركز المويلح, وصر, والخريطة, والديسة, ونابع داما.

جعلها الله أمطار خير وبركه، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:04ت م

0068



تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم ، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك شملت البلد, ومركز المويلح, وصر, والخريطة, والديسة, ونابع داما.جعلها الله أمطار خير وبركه، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //16:04ت م0068

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على محافظة ضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.