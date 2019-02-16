شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع سلعا غذائية في محافظة حجة والان مع التفاصيل

الخليج 365- وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و 120 كيلو جراما، أمس الجمعة، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,280 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.