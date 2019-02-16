شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف أسرة تستفيد من خيارات «سكني» خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إجمالي أعداد الأسر السعودية التي استفادت بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج خلال شهر يناير الماضي، مبيّناً أن إجمالي عدد هذه الأسر وصل إلى 12.877 من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، منهم 6499 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2018م أكثر من 157 ألف أسرة.

وأصدر برنامج "سكني" اليوم تقريره لشهر يناير الذي تضمن الكشف عن أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحاً بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين، كما تضمن الإصدار تفاصيل ما قدم خلال المدة الماضية من خيارات سكنية، وحلول تمويلية للمواطنين، ومتابعة للمشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن الوصول لخدمة هذا العدد من المواطنين خلال شهر واحد فقط، يعكس حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، مشدداً على أن برنامج "سكني" سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار.

وأشار إلى أن تقرير برنامج "سكني" لشهر يناير يشمل جهود البرنامج في تسهيل رحلة تملك المستفيدين، ودوره في تذليل المعوقات التي تواجه المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، والتي تشمل "الفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، وكذلك الحصول على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، أو شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم".