شكرا لقرائتكم إخلاء طبي لبحار فرنسي تعرض لأزمة صحية في المياه الدولية قبالة فرسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 _ الرياض

بجهود مشتركة أنقذت سفن القوات البحرية الملكية السعودية وسفن وزوارق حرس الحدود بحاراً فرنسياً تعرض لحالة مرضية طارئة على يخت شراعي في المياه الدولية شرق أرخبيل فرسان. وفي إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، تمكّنت السفن والدوريات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية مساء يوم الجمعة (الموافق ١٠ /٦/ ١٤٤٠ هـ) من إخلاء بحار فرنسي الجنسية يبلغ من العمر ٧٢ عاماً تعرض لحالة نزيف داخلي من على متن قارب شراعي في المياه الدولية على بعد ٧٠ ميلاً بحرياً غرب جزيرة فرسان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم/ مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) استقبل البريد الإلكتروني من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي GRIS NEZ MRCC مفاده تعرض أحد طاقم قارب شراعي في عرض البحر لحالة مرضية تستدعي إخلاءه.

حيث تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث وتحديد موقع السفينة ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات وعلى الفور تم التواصل عن طريق الاتصال الفضائي مع كابتن القارب الشراعي وإعداد دائرة اتصال مع الطبيب المناوب بمستشفى الملك فهد بجدة لإعطائه النصائح والإرشادات الطبية لحين تنفيذ عملية الإخلاء وقام المركز بتمرير البلاغات اللازمة للجهات ذات العلاقة لتكليف الوحدات البحرية لديها لتقديم المساعدة الطبية العاجلة وسرعة إخلاء المريض حيث هرعت السفن والدوريات البحرية للموقع وشاركت سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة بعيدة المدى وزورق ذات سرعة عالية مع كوادر طبية تابعة لحرس الحدود السعودي بعد تحديد نقطة التقاء لتوزيع المهام لإعداد خطة عملية الإخلاء حيث باشرت سفينة القوات البحرية عملية إنزال المريض إلى العيادة الطبية بالسفينة وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لضمان عدم حدوث مضاعفات، وتم إخلاؤه بواسطة الطائرة العمودية التابعة للسفينة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وحالة المريض مستقرة ولله الحمد بعد تقديم العلاج اللازم وتم مرافقة القارب الشراعي لحين دخوله بميناء جازان بعد التنسيق مع إدارة الميناء وقام المركز بتحديد وكيل ملاحي لاستكمال ومتابعة الإجراءات النظامية للحالة تحت إشراف حرس الحدود، وقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة رسالة شكر وامتنان من المركز الفرنسي للإنقاذ للتعامل الاحترافي الذي تم في سرعة الاستجابة لعملية الإخلاء وإنقاذ حياة أحد رعاياها في عرض البحر.



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