شكرا لقرائتكم إنهاء إجراءات 183 منحة أرضة سكنية في الخفجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات 183 منحة أرض سكنية للمواطنين في محافظة الخفجي تمثل الدفعة الثالثة لعام 1425 / 1426هـ .

وتأتي هذه الدفعة استكمالاً للدفعة الأولى والثانية التي نفذتا في محافظة النعيرية مؤخراً .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح بن عبد الرحمن الراجح، أن الأمانة تعمل على إنهاء جميع منح الأراضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية ،مشيراً إلى أن الرابط الإلكتروني (هنا) يتيح التعرف على أسماء الصادرة لهم منح سكنية .



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