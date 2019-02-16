شكرا لقرائتكم تحذير لأهالي الباحة من التقلبات الجوية.. زخات البرد حتى التاسعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، بعد تلقيها تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لحالة الطقس بالمنطقة لهذا اليوم، يفيد – بمشيئة الله – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي السيول.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة 9مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة والمندق والحجرة والعقيق والأجزاء المجاورة لها .

وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني(هنا) وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.



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