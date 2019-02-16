شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: التحالف جاء لاستعادة الشرعية.. والحوثي يدعو اليمنيين للموت من أجل إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، مدير مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر، مشايخ وأعيان وعقال ورجال اليمن إلى الحفاظ على أبنائهم من الحوثي الإرهابي.
وقال آل جابر عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت): «المستقبل لليمن أمنا وتنمية وإعمارا»، وأضاف: «الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران، وإقامة نظام خميني في اليمن. التحالف عربي جاء لدعم الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وحكم النظام والقانون وإنقاذ الشعب اليمني».
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