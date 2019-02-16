شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينظم جلسات إرشادية لحماية أسر الأيتام في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة)، في محافظة مأرب، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع «لست وحدك»، الهادف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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