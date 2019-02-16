، 292 ألف إصابة في جازان تدفع الصحة لتنظيم هذا المؤتمر بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مستشفيات المنطقة تعاني ضعف الإمكانات وتواجه أعدادًا متزايدة

شهدت مستشفيات منطقة جازان خلال السنوات الثلاث الماضية، تسجيل أكثر من 292 ألف مصاب جراء حوادث وإصابات متنوعة، مما دفع وزارة الصحة إلى تنظيم مؤتمر دولي بالمنطقة لمناقشة سبل مواجهتها والتعامل معها، وذلك نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365": رغم قلة الإمكانات التي تعمل من خلالها مستشفيات المنطقة الإ أنها تواجه أعدادًا هائلة من الحالات على مدار الساعة.

وناشد أهالي منطقة جازان وزير الصحة توفيق الربيعة بحث إمكانية التوسع في مستشفيات المنطقة ومتابعة المتعثر منها.

ويهدف المؤتمر الذي يرعاه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز ويحضره "الربيعة"، إلى دراسة جميع أنواع الإصابات بالمنطقة وأسبابها والاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليميه والعالمية لعلاج مثل هذه الإصابات.

ويركز المؤتمر كذلك على العمل من أجل تفعيل الإجراءات الوقائية التي تكفل التقليل من نسبة الإصابة بالمنطقة وإبراز دور الصحة في علاج الإصابات المختلفة.

وتشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجال علاج الإصابات على مستوى المملكة العربية السعودية والوطن العربي، كما تشارك وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي والمستشفى التخصصي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.