، شوهد قبل شهرين في الحرم.. عام على فقدان "متعب" ووالده يناشد ،

محمد بن مسعود - الدمام - من عشيرة لمنزل أقاربه بمكة كانت اللقطة الأخيرة يصحبها اعتلال نفسي

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود الثلاثيني متعب طلال الشيباني؛ الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ أكثر من عام حين خرج من عشيرة -شمالي الطائف، متوجهاً إلى مكة المكرّمة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن، وشُوهد آخر مرة في الحرم المكي الشريف بعد ذهابهم للحرم وعرض الصورة للعاملين في المسعى الذي أفادوا بمشاهدته قبل شهرين.

وقال والد المفقود: فقد "متعب" منذ أكثر من عام بعد خروجه من منزلنا بعشيرة - شمالي الطائف، متوجهاً إلى مكة المكرّمة لمنزل أقارب لنا هناك، وفِي اليوم الثاني غادر إلى جدة وفُوجئنا بمقيم من جنسية عربية يتصل على هاتفي يفيد بأن ابنه في أحد المعارض بجدة، وحين طلب التحفظ عليه، لم يستطع المقيم وأخبره بأنه متوجّه إلى مكة المكرّمة، وبعدها لم يعثر له على أثر؛ حيث تمّ البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات"، مشيراً إلى أن ابنه يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح أنهم توجهوا للحرم المكي الشريف قبل عدة أشهر وحين عرض صورة ابنه على العاملين في العربيات بالمسعى أكدوا مشاهدة ابنه قبل شهرين، مناشداً رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام مساعدته في العثور على المفقود "متعب"، وأي شخص يعرف أيَّ معلومة عنه مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم (0553717157).