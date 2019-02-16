محمد بن مسعود - الدمام - نشر الحساب الرسمي لوزارة الخدمة المدنية تلميحاً لإعلان تفاصيل تغريدتها التشويقية التي نشرتها قبل يومين. وبينت الوزارة أن الإعلان سيكون يوم غد الأحد، فيما يتوقع أن يكون الإعلان عن تحديثات لوائح أنظمة الخدمة المدنية، والتي كشف عنها وزير الخدمة المدنية في لقائه الأخير بالإعلاميين. الخدمة المدنية تكشف عن تحديثاتها.. غداً عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-16 نشر الحساب الرسمي لوزارة الخدمة المدنية تلميحاً لإعلان تفاصيل تغريدتها التشويقية التي نشرتها قبل يومين. وبينت الوزارة أن الإعلان سيكون يوم غد الأحد، فيما يتوقع أن يكون الإعلان عن تحديثات لوائح أنظمة الخدمة المدنية، والتي كشف عنها وزير الخدمة المدنية في لقائه الأخير بالإعلاميين. 16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440 02:53 PM نشر الحساب الرسمي لوزارة الخدمة المدنية تلميحاً لإعلان تفاصيل تغريدتها التشويقية التي نشرتها قبل يومين. وبينت الوزارة أن الإعلان سيكون يوم غد الأحد، فيما يتوقع أن يكون الإعلان عن تحديثات لوائح أنظمة الخدمة المدنية، والتي كشف عنها وزير الخدمة المدنية في لقائه الأخير بالإعلاميين. ، الخدمة المدنية تكشف عن تحديثاتها.. غداً ،

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