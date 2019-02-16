، حالة نادرة الحدوث.. إنقاذ حياة رضيعة ولدت في الأسبوع الـ26 بحفر الباطن ،

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تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنقاذ رضيعة "خدج" ولدت في الأسبوع الـ 26 وتزن 850 جرامًا بعد تدخل جراحي نادر.
فبعد أسبوع من ولادة الطفلة، بدأت ملامح التعب تظهر عليها؛ حيث بدأ معها التقيء بلون أخضر وبشكل غير طبيعي، مما اضطر الجهاز الطبي بعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من حالتها.
بعد ذلك تبين وجود ثقب في الأمعاء، وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لإنقاذ الحالة رغم صعوبتها لصغر سنها وحجمها، فتم فتح البطن وربط الأمعاء بجدار البطن وإخراج البراز خارجها منعاً لحدوث أي تسمم يؤدي لتفاقمها.
تكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد، مع استعادة الطفلة عافيتها ووضعها الطبيعي، وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة الحدوث.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
حالة نادرة الحدوث.. إنقاذ حياة رضيعة ولدت في الأسبوع الـ26 بحفر الباطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنقاذ رضيعة "خدج" ولدت في الأسبوع الـ 26 وتزن 850 جرامًا بعد تدخل جراحي نادر.
فبعد أسبوع من ولادة الطفلة، بدأت ملامح التعب تظهر عليها؛ حيث بدأ معها التقيء بلون أخضر وبشكل غير طبيعي، مما اضطر الجهاز الطبي بعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من حالتها.
بعد ذلك تبين وجود ثقب في الأمعاء، وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لإنقاذ الحالة رغم صعوبتها لصغر سنها وحجمها، فتم فتح البطن وربط الأمعاء بجدار البطن وإخراج البراز خارجها منعاً لحدوث أي تسمم يؤدي لتفاقمها.
تكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد، مع استعادة الطفلة عافيتها ووضعها الطبيعي، وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة الحدوث.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
02:36 PM
وزنها 850 جراماً وتدخل جراحي ناجح ربط الأمعاء بجدار البطن ومنع التسمم
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنقاذ رضيعة "خدج" ولدت في الأسبوع الـ 26 وتزن 850 جرامًا بعد تدخل جراحي نادر.
فبعد أسبوع من ولادة الطفلة، بدأت ملامح التعب تظهر عليها؛ حيث بدأ معها التقيء بلون أخضر وبشكل غير طبيعي، مما اضطر الجهاز الطبي بعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من حالتها.
بعد ذلك تبين وجود ثقب في الأمعاء، وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لإنقاذ الحالة رغم صعوبتها لصغر سنها وحجمها، فتم فتح البطن وربط الأمعاء بجدار البطن وإخراج البراز خارجها منعاً لحدوث أي تسمم يؤدي لتفاقمها.
تكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد، مع استعادة الطفلة عافيتها ووضعها الطبيعي، وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة الحدوث.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
، حالة نادرة الحدوث.. إنقاذ حياة رضيعة ولدت في الأسبوع الـ26 بحفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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