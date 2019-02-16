، السعودي الوهران يحرز أول ميدالية للسعودية في "ألعاب الإعاقة الحركية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن دورة الألعاب "عالمية الإعاقة الحركية 2019" في الشارقة بالإمارات

سجلت السعودية في "سباق العدو 200 متر للرجال كراسٍ متحركة فئة 54T" في منافسات اليوم الثاني لألعاب القوى المقامة على مضمار وميدان نادي الثقة بالشارقة، الحصول على أول ميدالية فضية.

وحقق التايلندي "بيثاروت كونجراك" زمن 25.86 ث فيما أحرز الفضية السعودي "جمعان الوهران" بزمن 26.92 ث، بينما نال البرونزية الكندي "إيسيا كريستوف" بزمن 27.48 ث.

وتصدرت جمهورية الجزائر بإحرازها عشر ميداليات ملونة، منها سبع ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة، فيما حلّ بالمركز الثاني البلد المستضيف الإمارات برصيد 20 ميدالية ملونة، خمس ذهبيات وتسع فضيات وستة برونزيات، وذلك ضمن فعاليات البطولة العالمية للإعاقة الحركية والبتر _2019 التي تستضيفها إمارة الشارقة.

وبعد أداء كبير قدمه لاعبوها، حجزت تايلند مقعدها في المركز الثالث محققة عشر ميداليات ملونة مناصفة بين ذهب وفضة، فيما حلّت الهند في المركز الرابع برصيد تسع ميداليات ملونة منها أربع ذهبيات وفضيتان وثلاث برونز، فيما حلت التشيك بالمركز الخامس برصيد 11 ميدالية ملونة منها ثلاث ذهبيات، وأربع فضيات، وأربع برونزيات، تلتها ألمانيا بسبع ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات، وفضية، وثلاث برونزيات.

نادية مدجيمدج تكسر الرقم العالمي

وضربت اللاعبة الجزائرية نادية مدجيمدج موعداً مع التاريخ، حيث استطاعت أن تحقق رقماً قياسياً عالمياً وقارياً جديداً على صعيد دفع الجلة فئة f56 محرزة مسافة قدرها 9.95م.

سيطرة جزائرية على ميدان رمي الصولجان

وفي مسابقة رمي الصولجان للسيدات فئة f32 فازت الجزائرية "مونيه جاسمي" بالذهبية بمسافة 23.88 م أحرزت الفضية الإماراتية "نورة الكتبي" بمسافة 17.54 م، فيما نالت البرونزية التشيكية "أنا موسكوفا" بمسافة 16.67م، وفي ذات المنافسة للرجال فئة f32\f51 فاز الرامي الجزائري "لاهواري باهلاس" بالذهبية بمسافة 30.54م ونال الفضية التشيكي "راديم بولوس "بمسافة 25.35م وحصد البرونزية مواطنه "فارنتسك سوربص" بمسافة 27.91 م.

وعلى صعيد منافسات سباق 200 م عدو للسيدات فئة t37\38\45 فازت بالمركز الأول ونالت الذهبية الألمانية "ليندي أفا" بزمن 27.36 ثانية، فيما نالت لاعبة جنوب أفريقيا "شيرلي جامس" الفضية بزمن 31.99 ث وفازت بالبرونزية الألمانية "ايزابيل فكردور" بزمن 34.04 ثانية.

رمي الرمح

أمّا في منافسة رمي الرمح للسيدات كراسي متحركة فئة F34 فازت بالذهبية الإماراتية "ثريا الزعابي" بمسافة 11.23م فيما حلت بالمركز الثاني مواطنتها "سعاد الحمادي" بتسجيل مسافة 8.42م، ونالت البرونزية اليمنية "إيمان شيخ " بتحقيقها لمسافة 6.12م.

وعلى صعيد منافسات الرجال فئة f40\f41 أحرز الذهبية الهندي "سولفاراج ألاجابان" بمسافة 26.68 م، فيما حصد الكرواتي " فلاديمير جاسبتر" الفضية بمسافة 31.11 م ونال البرونزية الهندي "جانوسان كاروبيا" بمسافة 23.19م.

عدو 100 م

وفيما يتعلق بسباق 100م عدو تحت 17 سنة للكراسي فئة T34\38\53\54، فاز بالمركز الأول والذهبية الإماراتي "احمد نواد" محققاً زمناً وقدره 16.61 ثانية، ونال الفضية التايلندي "دامرونجساك اينكونغ" بزمن 19.37 ثانية، فيما حصل على البرونزية الإماراتي "محمد الشحي" بزمن 19.99ثانية.

وفي سباق 100 م عدو تحت 20 سنة شباب للفئة 43\44\53\54 ؛ فاز بالذهبية التايلندي "دونبوم كوتشارانج" بزمن 11.50 ث والوصيف مواطنه "كانتينان كومفونج" الذي أحرز الفضية محققاً زمناً قدره 13.05ثانية، وحل بالمركز الثالث ونال البرونزية عداء جنوب أفريقيا "بيسيلوتسو مابوتي" بزمن 13.27ثانية.

وفي سباق 100 م للرجال كراسي متحركة t33\34 توج بالذهبية الكندي "اوستين سمونك" بزمن 15.72 ث ونال الفضية البطل الإماراتي "محمد الحامدي" بزمن 15.78 فيما حل بالمركز الثالث الكندي "لي ليكريك" ونال البرونزية بزمن 17.35 ثانية.

دفع الجلة

وفي منافسات دفع الجلة للرجال فئة F34\F57 تحت 20 سنة كراسي، نال الذهبية الرامي الإماراتي "علي حسين" بمسافة 6.91 م، وتحصل على الفضية الإيرلندي "شان كوران" بمسافة 5.97 م، ونال البرونزية الإماراتي "سعود عبدالعزيز" بمسافة 4.80 متر.

وفي دفع الجلة للرجال فئة \F33 حصد الجزائري "كامل كاردجان" الذهبية بمسافة 9.95 م، فيما نال الفضية الإماراتي "عبدالعزيز الشحي" بمسافة 9.07 ق بينما حصل على البرونزية مواطنه "أحمد الحوسني" بمسافة وقدرها 8.74م، وضمن منافسات رجال كراسي متحركة فئة F34 حصد الذهبية التشيكي "مارتين دفوراك "بمسافة 7.54م وحل بالمركز الثاني مواطنه "مارك دودا" بمسافة 6.17 م، وجاء بالمركز الإماراتي "أحمد النقبي " بمسافة 5.49 م ونال البرونزية.

وضمن منافسات سيدات كراسي متحركة بفئة f54\f56\ f57 ، هيمنت سيدات الجزائر على جميع المراكز فيها، حيث فازت بالذهبية "نادية مدجيمدج "بمسافة 9.95 م بينما حصدت "صافية دجولال" الفضية بعد تحقيقها لمسافة 10.32 م، وأحرزت "نسيمة صيفي" على المركز الثالث بمسافة 9.56م ونالت البرونزية.

1500 م كراسي

وتوّج اللاعب "محمد الحمادي" بذهبية منافسة T34 محرزاً زمناً بلغ 3:31:86 دقيقة، فيما نال الفضية الكندي "أوستين سمونك" الذي أحرز زمناً وصل إلى 3:38:69 دقيقة، فيما حلّ بالمركز الثالث الكندي "لي ليكريك" محققاً زمن بلغ 3:43:71 دقيقة، في الوقت ذاته حقق اللاعب البرتغالي "هالدر موسترو" ذهبية منافسات 1500 متر كراسي فئة \T51\ 52\، محققاً زمناً قدره 5.23.36 دقيقة وحل بالمركز الثاني ونال الفضية التايلندي "بث رونج" بزمن 4.24.63 دقيقة، وحل بالمركز الثالث وحصد البرونزية موطنه نابات وينجنيثفوم بزمن 4.24.63 دقيقة.

أما فيما يتعلق بسباق الكرسي المتحركة لمسافة 1500م للرجال فئة t54، فقد نال الذهبية التايلندي بوثارت كونجراك بزمن 3.10.05 دقيقة، وجاء وصيفاً الألماني "الحاساني بالدي" بزمن 3.15.33 دقيقة، وحل بالمركز الثالث وحصد البرونزية الكندي "الكسندر ديبونت" بزمن 3.17.13 دقيقة.

الحضور والتتويج

وتوّج الفائزين بالميداليات كل من الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسيد رودي فان دن أبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء السياحي بالشارقة، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وصلاح المحمود، مدير عام هيئة الوثائق والأرشيف بالشارقة وأحمد سالم المظلوم السويدي، المدير التنفيذي للبطولة.