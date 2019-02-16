وزيرا السعودية والبحرين يتعرضان لموقف محرج من مراسلة الجزيرة

تعرض وزيرا السعودية والبحرين لموقف محرج من قبل مراسلة الجزيرة وجد وقفي بعد خروجهما من مؤتمر وارسو الذي عقد في بولندا.

وخلال خروج الوزير السعودي من بوابة الفندق، توالى الصحفيون في طرح الأسئلة، وكانت مراسلة "الجزيرة" وجد وقفي المتصدرة لتلك الأسئلة، لتطرح عليه سؤالا قائلة: "هل التقيتم برئيس الوزراء الإسرائيلي معالي الوزير؟".

ومن ثم قامت بملاحقة الوزير البحريني خالد بن أحمد، موجهة له أسئلة قوية قائلة: "هل جمعكم لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في قاعة واحد وطاولة واحدة وتقاسم الخبز معالي الوزير؟".بحسب سبوتينك

يأتي ذلك، بعدما تم التقاط فيديو لكلمة وزير الدولة للشؤون السعودية عادل الجبير، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، عبر هاتف محمول على الأرجح، خلال الجلسة التي لم تحظ بتغطية صحفية، وسربها حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على يوتيوب ثم حذفها.

من جانبها، علقت مراسلة "الجزيرة"، وجد وقفي عبر صفحتها على "تويتر" قائلة: "من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين".