الحصيني: موجة برد «ماطرة» تتقدم من الشمال وتستمر حتى الخميس

قال الخبير بالطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، إن موجة برد متوسطة القوة تسود عدة مناطق بالمملكة، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وكتب الحصيني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقعٌ تقدُّم موجة برد متوسطة القوة على (المنطقة) الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض من اليوم السبت، ثم (المنطقة) الشرقية غدًا الأحد».

وأضاف: «(من) المتوقع استمرار الموجة حتى (يوم) الخميس، إلا أن يصرفها الله. ونبشركم بحالة ممطرة قادمة -بإذن الله- على معظم المملكة (...) أكثروا من الاستغفار؛ لعل الله يرحمنا».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة، توقعت خلاله انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، تصحبه رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وقالت الهيئة -في تقريرها- إن مناطق القصيم والرياض والشرقية إلى منطقة نجران، وكذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ تتأثر بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.

ويبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد أن تتأثر المملكة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة بتقلبات جوية يتخللها هطول أمطار على بعض المناطق. وصرح المتحدث باسمها حسين القحطاني بأن التوقّعات تشير إلى استمرار تأثر الأجواء بتقلبات جوية تنتج عنها رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة في بعض المناطق.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة -أمس الجمعة- إرشادات للتخفيف من آثار التغيرات الجوية السيئة على مرضى الربو؛ حيث طالبت باتباع عددٍ من النصائح والإرشادات للحد من تأثير العوامل الجوية على هؤلاء المرضى، فيما نصحت بالابتعاد عن المطر والهواء البارد، وأكدت أنهما من مهيجات المرض.