مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم النازحين اليمنيين في حجة بالأغذية

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 380 سلة غذائية تزن 28 طنًا و120 كيلوجرامًا، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2.280 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

من جهة ثانية، نظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء.

وجاءت الجلسات ضمن مشروع «لست وحدك»، الهادف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام، من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء، والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز، والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

والأسبوع الماضي، اختتم مركز الملك سلمان حملته الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مدينة المكلا اليمنية، بعد إجرائه 99 عملية جراحية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز في اليوم الأخير، 3 عمليات قلب مفتوح، و10 عمليات قسطرة علاجية، ليبلغ إجمالي العمليات التي أُجريت منذ انطلاق الحملة في 2 فبراير الجاري، 26 عملية قلب مفتوح، و73 عملية قسطرة علاجية.

كما جرى توقيع محضر تسليم معدات وتجهيزات طبية، بقيمة بلغت 169.385 ريالًا سعوديًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا.

وأوضح المشرف على إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة، نايف عسيري، أن هذه المنحة تأتي في إطار رغبة المركز في استدامة الخدمات الجراحية المُقدمة لدى مؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا؛ بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرات من الفريق التطوعي إلى الكوادر اليمنية لديها.