السعودية تهدد قنصلية أجنبية بإيقاف خدماتها

هددت محكمة التنفيذ في جدة، قنصلية تابعة لدولة أجنبية، بإيقاف خدماتها، في حال عدم سداد مستحقات أحد موظفيها، وهو مواطن سعودي ظل يعمل لديها لمدة 4 سنوات.
وألزمت المحكمة القنصلية بسداد مبلغ نصف مليون ريال، هو إجمالي مستحقات المواطن المالية، عن فترة عملة بداخل القنصلية، بالإضافة إلى رواتب 4 أشهر، لم تدفعها له، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
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وأوردت المحكمة في قرارها ضرورة التنفيذ قبل 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سوف يتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته، وتشمل العقوبات إيقاف الخدمات الحكومية والحسابات البنكية.
وبالفعل، خضعت القنصلية الأجنبية لحكم محكمة التنفيذ، وسددت كل المبالغ المذكورة للمواطن.
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