السعودية اليوم / قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل فلسطينيين



الخليل 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت عبدالفتاح خالد أبو سل ، ومحمد خالد سلامه الجندي من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، بعد العبث بمحتويات منزليهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدة سعير، وجسر حلحول شمالًا، وشرعت بإيقاف مركبات الاهالي وتفتيشها والتدقيق في البطاقات الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

// انتهى //

14:27ت م

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الخليل 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت عبدالفتاح خالد أبو سل ، ومحمد خالد سلامه الجندي من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، بعد العبث بمحتويات منزليهما.وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدة سعير، وجسر حلحول شمالًا، وشرعت بإيقاف مركبات الاهالي وتفتيشها والتدقيق في البطاقات الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //14:27ت م0044

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