السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

// انتهى //

13:48ت م

0037



نجران 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //13:48ت م0037

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