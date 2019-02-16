

الرباط 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الأسباني الملك فيليبي السادس للمغرب، و انعكاساتها على العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

وتناولت جهود المغرب المتواصلة لمكافحة التهديدات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن مصالح الأمن المغربية أمس من تفكيك خلية إرهابية جديدة تتكون من عناصر مسلحة موالية لتنيظم داعش.

واهتمت بحالة الاحتقان المستمرة في السودان،في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير.

وتابعت الصحف المغربية فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبرزة النتائج الإيجابية للمفاوضات التي جرت بين الجانبين في بكين.

// انتهى //

13:46ت م

0035



الرباط 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الأسباني الملك فيليبي السادس للمغرب، و انعكاساتها على العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.وتناولت جهود المغرب المتواصلة لمكافحة التهديدات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن مصالح الأمن المغربية أمس من تفكيك خلية إرهابية جديدة تتكون من عناصر مسلحة موالية لتنيظم داعش.واهتمت بحالة الاحتقان المستمرة في السودان،في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير.وتابعت الصحف المغربية فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبرزة النتائج الإيجابية للمفاوضات التي جرت بين الجانبين في بكين.// انتهى //13:46ت م0035

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.