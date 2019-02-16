شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ملتقى ومعرض «بيئي2» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على موافقته لرعاية سموه للملتقى ودعمه الكبير لكل ما يتعلق بالبيئة مما ينعكس ويدفع الجميع لتقديم المزيد من العطاء في هذا الجانب الهام، مؤكداً بأن تنظيم الجمعية لهذه الفعاليات يأتي في إطار جهودها للارتقاء بالوعي البيئي في المنطقة، وتوفير منظومة عمل بيئية أكثر مواكبة لمستجدات الحماية البيئية في جميع المصانع والشركات ذات الصلة بالبيئة.
وأضاف الرشيد أن فعاليات "بيئي2" تعزز جهود نشر الثقافة والمعرفة البيئية في القطاع الصناعي والتزام المسؤولية الاجتماعية في العمليات الانتاجية والتشغيلية، إضافة الى ضرورة توجه المصانع للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة فيما يتناسب مع رؤية السعودية 2030 في سياق علمي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمهتمين بالبيئة وقضاياها من المملكة والعالم، مبينا أن الجمعية تسعى إلى تقديم جهد إثرائي عبر العديد من المحاور العلمية التي سيناقش فيها الخبراء عددا من الموضوعات التي تغطي محاور الملتقى العلمي بهدف الوصول إلى توصيات يمكن تطبيقها عمليا في جميع المصانع بالمنطقة.
يشار إلى أن فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني "بيئي 2" تنفذها مجموعة تشابك الأعمال لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية وبحثية من داخل وخارج المملكة.
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