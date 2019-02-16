شكرا لقرائتكم تنبيه من أمطار رعدية وغبار على نجران حتى العاشرة ليلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تسستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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