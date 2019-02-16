السعودية | محمد بن سلمان يزور الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يزور الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله بالرياض، وتداول نشطاء مقاطع فيديو وصورا للزيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر في الفيديو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

في حين غرد الأمير نواف بن فيصل عبر حسابه الرسمي بفيديو للزيارة قائلاً: "قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير ‎#محمد_بن_سلمان حفظه الله، والأمير ‎#عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخلية حفظه الله في الرياض في منزل عمي ‎#عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله".