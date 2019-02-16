، ليست ألغامًا فقط.. "الإيرياني": تدخل صارخ لحزب الله باليمن وعلى لبنان وقفه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: دعم الميليشيات المباشر للحوثيين واضح.. خبراء صواريخ واحتضان إعلامي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي تقدمه ميليشيا حزب الله اللبناني‫ للميليشيات الحوثية واضح وجلي؛ من خلال تصريحات زعيم حزب الله ومن خلال وجود خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين، واحتضان الضاحية الجنوبية في بيروت لإعلام الميليشيا الحوثية، من قناة المسيرة والساحات".

وقال "الإرياني"، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني، وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه ‫للميليشيا الحوثية، بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة، باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن، وخروجًا عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة".