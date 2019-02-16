، بالصور.. هل تعاني من الصداع؟ إليك هذه الوصفة البسيطة ،

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لطالما كان صداع الرأس من أكثر الآلام الشائعة بين الناس؛ إذ يلجأ بعضهم إلى المسكنات فوراً.. ولكن، ما رأيك إذا وُجد علاج بديل وأفضل من تلك الحبوب المسكنة؟
وحسب موقع "CNN" بالعربية: من أحد الأسباب الشائعة لصداع الرأس هو جفاف الجسم، والطريقة الوحيدة لمحاربة هذا الألم هو شرب المزيد من السوائل، ويجب أن تشرب 8 أكواب من الماء يوميًّا، واحرص على إضافة فواكه وخضراوات غنية بالماء، مثل البطيخ والفجل والخيار.
ويصف التقرير طريقة أخرى لمحاربة الصداع وهي معدن المغنيسيوم؛ حيث أوضحت الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لديهم مستويات أقل من المغنيسيوم مقارنة بغيرهم، أما الأطعمة التي ستزيد من مستويات المغنيسيوم، فهي تتضمن: السبانخ، وبذور اليقطين، واللوز، وسمك التونة، والفاصوليا، والحبوب الكاملة.
ويضيف التقرير أنه بهدف التقليل من حدة الصداع النصفي، ربما عليك أن تضيف فيتامين "بي" إلى نظامك الغذائي، كما يمكنك تناول أطعمة غنية بفيتامين "بي" مثل اللبن، والحليب، والبيض، والفطر، واللحوم الخالية من الدهن.
بالصور.. هل تعاني من الصداع؟ إليك هذه الوصفة البسيطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
لطالما كان صداع الرأس من أكثر الآلام الشائعة بين الناس؛ إذ يلجأ بعضهم إلى المسكنات فوراً.. ولكن، ما رأيك إذا وُجد علاج بديل وأفضل من تلك الحبوب المسكنة؟
وحسب موقع "CNN" بالعربية: من أحد الأسباب الشائعة لصداع الرأس هو جفاف الجسم، والطريقة الوحيدة لمحاربة هذا الألم هو شرب المزيد من السوائل، ويجب أن تشرب 8 أكواب من الماء يوميًّا، واحرص على إضافة فواكه وخضراوات غنية بالماء، مثل البطيخ والفجل والخيار.
ويصف التقرير طريقة أخرى لمحاربة الصداع وهي معدن المغنيسيوم؛ حيث أوضحت الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لديهم مستويات أقل من المغنيسيوم مقارنة بغيرهم، أما الأطعمة التي ستزيد من مستويات المغنيسيوم، فهي تتضمن: السبانخ، وبذور اليقطين، واللوز، وسمك التونة، والفاصوليا، والحبوب الكاملة.
ويضيف التقرير أنه بهدف التقليل من حدة الصداع النصفي، ربما عليك أن تضيف فيتامين "بي" إلى نظامك الغذائي، كما يمكنك تناول أطعمة غنية بفيتامين "بي" مثل اللبن، والحليب، والبيض، والفطر، واللحوم الخالية من الدهن.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
01:34 PM
علاج بديل وأفضل ومتوفر وبعيدًا عن تلك الحبوب المسكنة
لطالما كان صداع الرأس من أكثر الآلام الشائعة بين الناس؛ إذ يلجأ بعضهم إلى المسكنات فوراً.. ولكن، ما رأيك إذا وُجد علاج بديل وأفضل من تلك الحبوب المسكنة؟
وحسب موقع "CNN" بالعربية: من أحد الأسباب الشائعة لصداع الرأس هو جفاف الجسم، والطريقة الوحيدة لمحاربة هذا الألم هو شرب المزيد من السوائل، ويجب أن تشرب 8 أكواب من الماء يوميًّا، واحرص على إضافة فواكه وخضراوات غنية بالماء، مثل البطيخ والفجل والخيار.
ويصف التقرير طريقة أخرى لمحاربة الصداع وهي معدن المغنيسيوم؛ حيث أوضحت الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لديهم مستويات أقل من المغنيسيوم مقارنة بغيرهم، أما الأطعمة التي ستزيد من مستويات المغنيسيوم، فهي تتضمن: السبانخ، وبذور اليقطين، واللوز، وسمك التونة، والفاصوليا، والحبوب الكاملة.
ويضيف التقرير أنه بهدف التقليل من حدة الصداع النصفي، ربما عليك أن تضيف فيتامين "بي" إلى نظامك الغذائي، كما يمكنك تناول أطعمة غنية بفيتامين "بي" مثل اللبن، والحليب، والبيض، والفطر، واللحوم الخالية من الدهن.
، بالصور.. هل تعاني من الصداع؟ إليك هذه الوصفة البسيطة ،
المصدر : الخليج 365
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